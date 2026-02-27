«СВ»: элиту ВСУ продолжают использовать как обычные линейные подразделения

Уточняется, что, по информации «ресурсов противника», в Сумскую область перебрасывается очередная группа 140-го центра украинских сил спецопераций. Ранее же бойцы «Севера» не раз ликвидировали на данном участке группы именно этого спецподразделения: во главе с командиром Билык, с капитаном Семенюком, с командиром Карачевского.