Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«СВ»: элиту ВСУ продолжают использовать как обычные линейные подразделения

В Сумскую область перебрасывается очередная группа 140-го центра украинских ССО, бойцов которых не раз ликвидировали на этом участке.

Источник: Аргументы и факты

Украинское командование продолжает использовать «элиту ВСУ» как обычные линейные подразделения, сообщается в Telegram-канале российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».

Уточняется, что, по информации «ресурсов противника», в Сумскую область перебрасывается очередная группа 140-го центра украинских сил спецопераций. Ранее же бойцы «Севера» не раз ликвидировали на данном участке группы именно этого спецподразделения: во главе с командиром Билык, с капитаном Семенюком, с командиром Карачевского.

«Украинское командование продолжает использовать “элиту ВСУ” как обычные линейные подразделения, что связано как с общеизвестным негативным отношением Сырского к спецназу, так и с банальной нехваткой личного состава», — отмечается в публикации.

Ранее «Северный Ветер» сообщал об отправке украинским командованием в Сумскую область подразделения, укомплектованного дезертирами, нарушителями дисциплины и принудительно мобилизованными.