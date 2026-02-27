Украинское командование продолжает использовать «элиту ВСУ» как обычные линейные подразделения, сообщается в Telegram-канале российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».
Уточняется, что, по информации «ресурсов противника», в Сумскую область перебрасывается очередная группа 140-го центра украинских сил спецопераций. Ранее же бойцы «Севера» не раз ликвидировали на данном участке группы именно этого спецподразделения: во главе с командиром Билык, с капитаном Семенюком, с командиром Карачевского.
«Украинское командование продолжает использовать “элиту ВСУ” как обычные линейные подразделения, что связано как с общеизвестным негативным отношением Сырского к спецназу, так и с банальной нехваткой личного состава», — отмечается в публикации.
Ранее «Северный Ветер» сообщал об отправке украинским командованием в Сумскую область подразделения, укомплектованного дезертирами, нарушителями дисциплины и принудительно мобилизованными.