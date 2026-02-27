Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили 95 украинских беспилотников над регионами России

ПВО перехватили и уничтожили украинские беспилотники над акваториями Черного и Азовских морей.

Источник: Комсомольская правда

Силы ПВО за ночь сбили 95 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, атаки отражались с 23:00 мск 26 февраля до 07:00 мск 27 февраля. Беспилотники уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Краснодарским краем и Московским регионом.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 26 февраля до 07:00 мск 27 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в военном ведомстве.

В министерстве уточнили, что часть целей была сбита над акваториями Черного и Азовского морей. Пять уничтоженных беспилотников направлялись в сторону Москвы.

Похожая ситуация сложилась в ночь с 25 на 26 февраля. Тогда, по данным Минобороны, силы ПВО уничтожили 17 украинских БПЛА над регионами России, а также над Черным и Азовским морями. Больше всего дронов было сбито над Брянской областью. Отдельные аппараты перехватили над Тульской, Калужской, Белгородской и Воронежской областями.

