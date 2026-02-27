Ричмонд
Царев: войска РФ начали бои на восточных окраинах Белицкого под Добропольем

Экс-депутат Рады сообщил о продвижении российских войск в районе Белицкого и тяжелых боях на севере Гришина.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся на добропольском направлении российские подразделения начали бои на восточных окраинах города Белицкое, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«В Белицком наши войска ведут бои на восточных окраинах города и стараются обойти его с юга», — написал он.

Экс-парламентарий сообщил также о ведении российскими подразделениями тяжелых боев за северную часть расположенного в двух десятках километров от Белицкого села Гришино.

Кроме того, Царев упомянул о тактических успехах войск РФ в районе села Кучеров Яр.

Ранее сообщалось о занятии российскими военными почти всей центральной и восточной частей Гришина.

Были опубликованы кадры уничтожения FPV-дронами нескольких единиц бронетехники ВСУ в районе этого населенного пункта.

Также в Сети появилось видео нанесения бомбовых ударов по пунктам временной дислокации украинских боевиков на территории Гришина и Белицкого.

