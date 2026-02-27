Лукашенко заинтересован в активизации диалога с Доминиканой

МИНСК, 27 фев — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил доминиканского коллегу Луиса Родольфо Абинадера Корону с Днем Независимости, сообщила пресс-служба главы государства.
В поздравлении Лукашенко подтвердил заинтересованность белорусской стороны в активизации межгосударственного диалога, а также интенсификации контактов в различных сферах и расширении сотрудничества с Доминиканой.
«Мы имеем значительный потенциал для установления и развития взаимовыгодных отношений в отраслях промышленности, фармацевтики, науки и технологий», — считает белорусский лидер.
Президент также уверен, что совместными усилиями Минск и Санто-Доминго сумеют обеспечить политическое и торгово-экономическое партнерство на благо народов двух стран.
Лукашенко пожелал президенту этой республики здоровья и новых государственных достижений, а доминиканцам — мира и согласия.
Национальный праздник.
27 февраля 1844 года Доминиканская Республика официально провозгласила независимость от Гаити.
Ежегодно в этот день все доминиканцы празднуют День Независимости. Обычно президент республики произносит речь, проходят карнавалы, костюмированные парады.