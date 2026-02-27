Ричмонд
Весенние паводки усложнили жизнь ВСУ на передовой

Приближающаяся весна принесла Украине новые трудности: таяние снега и паводки создают проблемы для ВСУ. Украинские боевики оказались в сложной ситуации из-за начала сезона большой воды. Уровень рек поднялся на 0,6−3,5 метра, что уже привело к затоплению частных домов, хозяйственных построек и некоторых территорий.

Источник: Life.ru

Метеорологи предупредили, что это только начало паводков, которые могут охватить значительную часть территории страны. Весенние воды ухудшают условия жизни на передовой — в социальных сетях боевики ВСУ публикуют видео подтопленных блиндажей, где они вынуждены находиться в воде. Эти факторы могут серьёзно повлиять на боевые действия вдоль линии фронта.

Ранее Life.ru писал, что под Купянском обнаружили тела пяти бразильских наёмников, воевавших на стороне Украины. Они пытались согреться, сжигая форму, но помощи так и не дождались — все погибли от обморожения и голода. В этом районе в начале февраля температура падала до −25 градусов, а единственными их «запасами» было натовское снаряжение.

