Рост ЖКУ и весенний призыв: что изменится в Беларуси с 1 марта

Первый весенний месяц будет богатым на изменения: жировки белорусов «потяжелеют», абитуриенты смогут проверить свои силы на третьем этапе репетиционного тестирования, начнется весенний призыв в армию.

Источник: Sputnik.by

В марте в стране произойдет ряд событий, которые затронут интересы практически всех жителей страны. Об основных новшествах — в обзоре Sputnik.

Увеличение «коммуналки».

Жителей республики с 1 марта ожидают «потяжелевшие» жировки. Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко принял решение о переносе срока повышения тарифов на услуги ЖКХ с 1 января на первый день весны. Связано это было с сильными морозами, чтобы не допустить значительного увеличения финансовой нагрузки на граждан при оплате ЖКУ.

В результате плановых повышений квартплата для семьи из трех человек, которые проживают в двухкомнатной квартире общей площадью 48 квадратных метров, за год повысится в пределах 0,5 базовой величины, или на 22,5 рубля.

Также станут выше цены на газ и электричество. Так, стоимость газа увеличится на 7,07% (на 0,93 рубля), электроэнергии — на 7% (+2,99 рубля).

Больше товаров с QR-кодами.

В белорусских магазинах станет больше товаров с QR-кодами. Так, с 1 марта по 30 апреля они появятся на безалкогольных напитках и соках. Это делается, чтобы усилить контроль за оборотом. Ранее в МАРТ рассказали, что средства идентификации позволяют отслеживать динамику цен через специальную базу данных.

Кроме того, это нужно для унификации с нормами ЕАЭС, чтобы не было такой ситуации, когда при экспорте в РФ или другую страну Союза товар дважды маркировался. Связано нововведение и с переходом на электронные накладные.

Проверить знания.

Школьники смогут проверить себя на репетиционном тестировании перед вступительной кампанией. Пробные испытания стартуют 1 марта и продлятся по 30 апреля.

Для этого нужно зарегистрироваться на тестирование в личном кабинете на сайте РИКЗ. Там же предстоит выбрать предмет, регион и пункт сдачи РТ.

Третий этап тестирования пользуется большой популярностью, так как он проходит почти накануне школьных экзаменов. Кроме того, проверить свои знания могут не только выпускники, но и ученики 10-х и 9-х классов.

Весенний призыв в стране пройдет в марте-мае. На «срочку» и службу в резерве призовут белорусских граждан, которым ко дню призыва исполнится 18 лет и которые не имеют права на отсрочку. Также призыв затронет белорусов призывного возраста, которые утратили право на отсрочку.

Призывной возраст на срочную службу в Беларуси составляет до 27 лет.

Щуку ловить нельзя.

Март для рыбаков принес ограничения: с 1 числа начнет действовать сезонный запрет на лов щуки обыкновенной.

Это связано с тем, что рыба начинает нереститься и в этот период она наиболее уязвима. Вылов щуки может нанести серьезный ущерб популяции и экосистеме в целом.

Поэтому с 1 марта по 15 апреля щуку нельзя ловить в Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях. В Витебской области сроки смещены — с 9 марта по 23 апреля.

За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность — нарушителям грозит штраф от 10 до 30 базовых величин (450−1350 рублей). Также за нарушение придется заплатить и за нанесенный природе вред — 9 базовых (405 рублей) за каждую рыбу.

Курить станет дороже.

Некоторые марки сигарет в Беларуси с 1 марта подорожают от 10 до 50 копеек. Больше всего повысятся цены на сигареты RB Perliamutr Dark Blue, RB Perliamutr Gold Гродненской табачной фабрики «Неман» — на 50 копеек.

