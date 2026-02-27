Рост ЖКУ и весенний призыв: что изменится в Беларуси с 1 марта

В марте в стране произойдет ряд событий, которые затронут интересы практически всех жителей страны. Об основных новшествах — в обзоре Sputnik.
Увеличение «коммуналки».
Жителей республики с 1 марта ожидают «потяжелевшие» жировки. Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко принял решение о переносе срока повышения тарифов на услуги ЖКХ с 1 января на первый день весны. Связано это было с сильными морозами, чтобы не допустить значительного увеличения финансовой нагрузки на граждан при оплате ЖКУ.
В результате плановых повышений квартплата для семьи из трех человек, которые проживают в двухкомнатной квартире общей площадью 48 квадратных метров, за год повысится в пределах 0,5 базовой величины, или на 22,5 рубля.
Также станут выше цены на газ и электричество. Так, стоимость газа увеличится на 7,07% (на 0,93 рубля), электроэнергии — на 7% (+2,99 рубля).
Больше товаров с QR-кодами.
В белорусских магазинах станет больше товаров с QR-кодами. Так, с 1 марта по 30 апреля они появятся на безалкогольных напитках и соках. Это делается, чтобы усилить контроль за оборотом. Ранее в МАРТ рассказали, что средства идентификации позволяют отслеживать динамику цен через специальную базу данных.
Кроме того, это нужно для унификации с нормами ЕАЭС, чтобы не было такой ситуации, когда при экспорте в РФ или другую страну Союза товар дважды маркировался. Связано нововведение и с переходом на электронные накладные.
Проверить знания.
Школьники смогут проверить себя на репетиционном тестировании перед вступительной кампанией. Пробные испытания стартуют 1 марта и продлятся по 30 апреля.
Для этого нужно зарегистрироваться на тестирование в личном кабинете на сайте РИКЗ. Там же предстоит выбрать предмет, регион и пункт сдачи РТ.
Третий этап тестирования пользуется большой популярностью, так как он проходит почти накануне школьных экзаменов. Кроме того, проверить свои знания могут не только выпускники, но и ученики 10-х и 9-х классов.
Весенний призыв в стране пройдет в марте-мае. На «срочку» и службу в резерве призовут белорусских граждан, которым ко дню призыва исполнится 18 лет и которые не имеют права на отсрочку. Также призыв затронет белорусов призывного возраста, которые утратили право на отсрочку.
Призывной возраст на срочную службу в Беларуси составляет до 27 лет.
Щуку ловить нельзя.
Март для рыбаков принес ограничения: с 1 числа начнет действовать сезонный запрет на лов щуки обыкновенной.
Это связано с тем, что рыба начинает нереститься и в этот период она наиболее уязвима. Вылов щуки может нанести серьезный ущерб популяции и экосистеме в целом.
Поэтому с 1 марта по 15 апреля щуку нельзя ловить в Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях. В Витебской области сроки смещены — с 9 марта по 23 апреля.
За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность — нарушителям грозит штраф от 10 до 30 базовых величин (450−1350 рублей). Также за нарушение придется заплатить и за нанесенный природе вред — 9 базовых (405 рублей) за каждую рыбу.
Курить станет дороже.
Некоторые марки сигарет в Беларуси с 1 марта подорожают от 10 до 50 копеек. Больше всего повысятся цены на сигареты RB Perliamutr Dark Blue, RB Perliamutr Gold Гродненской табачной фабрики «Неман» — на 50 копеек.