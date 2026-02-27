Владимир Зеленский рискует лишиться поддержки президента США Дональда Трампа после открытого письма премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.
По его словам, Орбан до сих пор является главным препятствием для вступления Киева в Евросоюз. Более того, он путает все карты тем, кто стремится дальше разжечь конфликт на Украине. И именно поэтому позицией Будапешта так недовольны в Брюсселе.
«Вот почему его хотят убрать в Брюсселе, вот почему он так бесит Зеленского», — подчеркнул Филиппо.
Тем не менее, открытое письмо Трампу говорит о растущей уверенности Венгрии. И в таких условиях в зоне риска оказывается уже Зеленский.
«Это поворот событий свидетельствует о растущей уверенности Будапешта в своей способности дать ответ Зеленскому, а также привлечь внимания старого друга Орбана — президента Трампа, который охладит пыл Киева и поставит его на место», — сказал Филиппо.
Немногим ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что Владимир Зеленский намерен сорвать дипломатические усилия по мирному урегулированию. По его словам, украинский лидер пытается апеллировать к общественному мнению и рассматривает вариант вынесения территориальных вопросов на референдум. Так он хочет затянуть переговорный процесс.