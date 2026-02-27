Мелания Трамп возглавит заседание Совбеза ООН

В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал вопрос о будущем генеральном секретаре ООН. Он с юмором ответил журналистам, рассуждая о том, каким должен быть новый глава организации. Поиск кандидатов начался в ноябре прошлого года. Новый генеральный секретарь вступит в должность в январе 2027 года.