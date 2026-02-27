Мелания Трамп возглавит заседание Совбеза ООН

2 марта заседание Совета Безопасности ООН пройдет под председательством супруги президента США Дональда Трампа Мелании Трамп. Об этом 26 февраля сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источник.
По данным канала, Мелания Трамп станет первой в истории первой леди, которая возглавит заседание Совбеза. Ожидается, что она выступит с речью о мире через образование.
Как уточняется, в своем выступлении она затронет темы образования, технологий, а также вопросов мира и безопасности.
С 1 марта председательство в Совете Безопасности ООН на месяц переходит к США. В апреле эту роль примет Франция.
В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал вопрос о будущем генеральном секретаре ООН. Он с юмором ответил журналистам, рассуждая о том, каким должен быть новый глава организации. Поиск кандидатов начался в ноябре прошлого года. Новый генеральный секретарь вступит в должность в январе 2027 года.
Читайте также: Опознан мужчина, пытавшегося проникнуть в имение Трампа во Флориде.