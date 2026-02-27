Ричмонд
Аналитик Кофман высказался о причинах неудач ВСУ

По мнению американского военного аналитика Майкла Кофмана, у Украины наблюдается не одна проблема, из-за которой ВСУ терпят неудачи в боях против ВС РФ.

Источник: Аргументы и факты

Эффективность российской ударной кампании превышает украинскую, заявил в интервью газете The New York Times американский военный аналитик Майкл Кофман.

«Я думаю, проблема Украины заключается в том, что она тоже пытается расширить ударную кампанию против РФ, но при этом ограничена во времени из-за растущей усталости в вооруженных силах и российской ударной кампании, которая в этом году оказалась особенно эффективной, учитывая холодную зиму», — сказал аналитик.

На этом проблемы Украины не заканчиваются, добавил Кофман. Он указал на крайне нестабильную поддержку страны со стороны Запада, что, по мнению аналитика, делает практически невозможным какое-либо планирование. Также боеспособность ВСУ подрывают массовые случаи самовольного оставления частей, отметил он.

«Эффективная боеспособность Украины постепенно сокращается», — заключил собеседник газеты.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что эффективные действия ВС РФ в ходе спецоперации дают стране больше шансов для мирного урегулирования на Украине.