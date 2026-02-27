Аналитик Кофман высказался о причинах неудач ВСУ

«Я думаю, проблема Украины заключается в том, что она тоже пытается расширить ударную кампанию против РФ, но при этом ограничена во времени из-за растущей усталости в вооруженных силах и российской ударной кампании, которая в этом году оказалась особенно эффективной, учитывая холодную зиму», — сказал аналитик.