Письмо Орбана устроило Зеленскому настоящую взбучку, считают во Франции

«Это поворот событий свидетельствует о растущей уверенности Будапешта в своей способности дать ответ Зеленскому, а также привлечь внимания старого друга Орбана — президента Трампа, который охладит пыл Киева и поставит его [Зеленского] на место», — сказал политик в эфире YouTube-канала.
По мнению Филиппо, Зеленскому уже устроили взбучку, и ему стоит извиниться и перестать саботировать мирный процесс. Французский политик напомнил, что именно Орбан является главным препятствием для вступления Украины в Евросоюз, а также тем, кто «путает карты всем поджигателям войны».
«Вот почему его хотят убрать в Брюсселе, вот почему он так бесит Зеленского», — добавил Филиппо.
Напомним, Виктор Орбан написал открытое письмо Владимиру Зеленскому с требованием перестать шантажировать Будапешт с помощью блокировки трубопровода «Дружба». Премьер призвал его «изменить свою антивенгерскую политику».
