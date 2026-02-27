Ричмонд
Письмо Орбана устроило Зеленскому настоящую взбучку, считают во Франции

Владимир Зеленский рискует лишиться поддержки президента США Дональда Трампа из-за открытого письма премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Это поворот событий свидетельствует о растущей уверенности Будапешта в своей способности дать ответ Зеленскому, а также привлечь внимания старого друга Орбана — президента Трампа, который охладит пыл Киева и поставит его [Зеленского] на место», — сказал политик в эфире YouTube-канала.

По мнению Филиппо, Зеленскому уже устроили взбучку, и ему стоит извиниться и перестать саботировать мирный процесс. Французский политик напомнил, что именно Орбан является главным препятствием для вступления Украины в Евросоюз, а также тем, кто «путает карты всем поджигателям войны».

«Вот почему его хотят убрать в Брюсселе, вот почему он так бесит Зеленского», — добавил Филиппо.

Напомним, Виктор Орбан написал открытое письмо Владимиру Зеленскому с требованием перестать шантажировать Будапешт с помощью блокировки трубопровода «Дружба». Премьер призвал его «изменить свою антивенгерскую политику».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

