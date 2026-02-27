Над Россией сбили 95 беспилотников. Военная операция, день 1465-й

8:21 Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список экстремистов и террористов) заявил, что Украина со временем вернет все утраченные территории.
8:16 ? Белгород и Белгородский округ подверглись массированному обстрелу со стороны Украины, повреждения получили объекты энергетики, сообщили с оперштабе региона.
8:10 Британские и французские десантники завершили последние приготовления к возможной миротворческой миссии на Украине. Более 600 солдат из 16-й воздушно-десантной бригады Великобритании провели имитацию воздушно-десантного рейда вместе со своими коллегами из 11-й парашютно-десантной бригады Франции. Так НАТО готовится к возможной войне с Россией, которую ждут через три года.
8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 95 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
8:01 Сегодня 1465-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.