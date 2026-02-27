Ричмонд
«Птицы Мадьяра» атаковали макеты и отчитывались о пораженных целях

Украинское подразделение «Птицы Мадьяра» наносило удары беспилотниками по ложным позициям ВС РФ и отчитывалось о поражении целей.

Украинское подразделение «Птицы Мадьяра» наносило удары беспилотниками по ложным позициям ВС РФ и отчитывалось о поражении целей.

Об этом РИА Новости сообщил разведчик 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Смоленск».

По его словам, на оборудованных муляжах размещались антенны Starlink, изготовленные на 3D-принтере. Противник принимал такие объекты за реальные позиции, передавал данные командованию как подтвержденные поражения и получал боевые выплаты.

Собеседник агентства утверждает, что в подразделениях группировки было организовано производство корпусов на 3D-принтерах для оснащения ложных позиций.

