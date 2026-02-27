Травников анонсировал масштабную программу к Году единства в Новосибирской области

В области проживают представители более 120 национальностей. Каждая из них сохраняет свои традиции, но всех объединяют общая история и ценности. Травников подчеркнул, что Сибирь веками принимала разные народы, и это создало уникальное культурное многообразие.
«Конечно, это формирует удивительное богатство, но с другой стороны, нужно приложить усилия для сохранения идентичности и мирного проживания. Для Сибири это очень важно, но нам это и легко — мы стоим на основах, которые формировались веками», — отметил губернатор.
Среди ключевых событий года — форумы, традиционная акция «Поезд “За духовное возрождение России”, корабль-церковь “Андрей Первозванный”, встречи со студентами и представителями разных конфессий, концерты творческих коллективов. Кульминацией станет этап Всероссийской премии “Гордость нации”, который пройдёт в Новосибирске