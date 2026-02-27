Посольство РФ: Польша ударила по самой себе, закрыв российские консульства

Дипломат напомнил, что в марте 2022 года польская сторона объявила персонами нон грата 45 сотрудников посольства РФ. В 2024—2025 годах по решению Варшавы также были прекращены работы генконсульств России в Познани, Кракове и Гданьске. Из-за этого нагрузка на консульский отдел посольства в Варшаве выросла, но не стала критической.