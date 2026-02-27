Посольство РФ: Польша ударила по самой себе, закрыв российские консульства

Варшава, закрыв российские консульства, больно ударила по самой себе. Об этом заявил временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш. Его слова прозвучали в беседе с ТАСС.
Дипломат напомнил, что в марте 2022 года польская сторона объявила персонами нон грата 45 сотрудников посольства РФ. В 2024—2025 годах по решению Варшавы также были прекращены работы генконсульств России в Познани, Кракове и Гданьске. Из-за этого нагрузка на консульский отдел посольства в Варшаве выросла, но не стала критической.
«При этом непродуманные решения поляков с учетом наших ответных мер, а мы выдворили такое же число работников польских загранучреждений в России и потребовали закрыть генконсульства Польши в Санкт-Петербурге, Калининграде и Иркутске, больнее ударили по ним самим», — сказал Андрей Ордаш.
Он пояснил, что из-за значительных расстояний в России польским дипломатам теперь сложнее решать консульские вопросы. Кроме того, введенный Варшавой уведомительный порядок передвижения российских дипломатов добавил обеим сторонам дополнительную бумажную работу. Однако на выполнении задач посольства, по словам Ордаша, это не сказалось.
Напомним, последнее российское консульство в Польше прекратило работу в конце декабря 2025 года. Генконсульство в Гданьске закрылось по решению польских властей. После этого все консульские вопросы были переданы в консульский отдел посольства России в Варшаве.