Царев: бойцы РФ выдавливают ВСУ с восточной окраины Волчанских Хуторов

В Харьковской области российские подразделения выбивают украинских боевиков с восточных окраин села Волчанские Хутора, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«В Волчанских Хуторах наши воины постепенно выдавливают противника с восточной окраины села», — написал он.
По информации связанного с российской группировкой войск «Север» Telegram-канала «Северный Ветер», в течение суток подразделения РФ продвинулись на трех участках в районе Волчанских Хуторов.
«Враг пытается остановить продвижение наших войск в Волчанских Хуторах за счет переброски резервов из мобилизованных украинцев», — отмечается в публикации.
Также сообщается об отражении российскими военными попыток контратак украинских боевиков к югу от села Старица под Волчанском.
Согласно опубликованной каналом сводке, за сутки российские военные ликвидировали в Харьковской области более девяти десятков боевиков ВСУ. Также сообщается об уничтожении 12 единиц техники, двух минометов и станции радиоэлектронной разведки.
Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими военными села Графское под Волчанском.