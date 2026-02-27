Мирошник: Зеленский перестановками хочет превратить СБУ в ручного пса

Он добавил, что через кадровые решения, в том числе с участием первого замглавы СБУ Александра Поклада, Зеленский стремится добиться личной лояльности службы. Поскольку сам Поклад за девять лет прошел путь от адвоката с криминальным прошлым и судимостью до одного из руководителей СБУ. Кроме того, он отличается жесткостью и стремлением продемонстрировать преданность руководству.