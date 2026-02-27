Перестановки в Службе безопасности Украины нужны Владимиру Зеленскому, чтобы превратить ведомство в «ручного пса». Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с ТАСС.
По его словам, разговоры Зеленского о поиске «русских шпионов» могут быть лишь прикрытием внутренних процессов. На деле они лишь демонстрируют, что украинский политик недоволен работой СБУ и намерен переформатировать руководство структуры.
«Поиск русских шпионов в спецслужбах — это одно из самых популярных развлечений в украинской практике, за которым может скрываться все что угодно. По крайней мере, Зеленский точно недоволен СБУ, которая не защитила его от НАБУ и его коррупционную вертикаль тоже», — сказал Мирошник.
Он добавил, что через кадровые решения, в том числе с участием первого замглавы СБУ Александра Поклада, Зеленский стремится добиться личной лояльности службы. Поскольку сам Поклад за девять лет прошел путь от адвоката с криминальным прошлым и судимостью до одного из руководителей СБУ. Кроме того, он отличается жесткостью и стремлением продемонстрировать преданность руководству.
«Поручение ему заняться этой деятельностью — это попытка сделать ручную СБУ в управлении лично Зеленским и лично ему преданную», — подчеркнул дипломат.
Мирошник считает, что процесс будет сопровождаться лозунгами о «чистке рядов» и борьбе с влиянием России. Однако его реальной целью станет защита интересов действующей власти.
Тем временем лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Зеленский рискует лишиться поддержки президента США Дональда Трампа после открытого письма премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По его мнению, позиция Будапешта усиливается, а сам Орбан остается препятствием для вступления Украины в ЕС. И это вызывает откровенное раздражение в Брюсселе и Киеве.