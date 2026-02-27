«Противник передавал своему командованию эти ложные цели как поражённые и получал за это боевые выплаты», — сказал собеседник РИА «Новости».
Смоленск признался, что в его подразделении даже организовали производство фейковых «старлинков». Их расставляют на ложных позициях.
Ранее в районе Купянска нашли тела пяти наёмников из Бразилии, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Украины. Известно, что «солдаты фортуны» пытались согреться, сжигая форму, но всё равно погибли от обморожения и голода.
