Путин наградил две многодетные супружеские пары из Красноярского края

Две многодетные супружеские пары из Красноярского края удостоены высших правительственных наград за достойное воспитание детей.

Источник: Пресс-служба Президента России

Указ о награждении медалями ордена «Родительская слава» семьи Четвериковых из Минусинского муниципального округа и семьи Трофимовых из Козульского муниципального округа подписал президент России Владимир Путин.

В министерстве социальной политики Красноярского края рассказали, что Ольга и Иван Четвериковы из села Малая Минуса воспитали пятерых детей. Ольга Юрьевна работает в детском саду, а Иван Иванович машинистом бульдозера. Их дети — две дочери и трое сыновей — совершеннолетние. Ребята успешно окончили школу, были участниками научных конференций и олимпиад, спортивных соревнований. Сейчас все они строят свое будущее и уже подарили родителям семерых внуков.

Семья Четвериковых принимает активное участие в жизни села и округа, ведет здоровый образ жизни и является примером для земляков.

Ирина и Николай Трофимовы из Козульки воспитывают четверых детей. Старший сын — студент Института нефти и газа СФУ, еще два сына учатся в школе, а дочка посещает детский сад. Ирина Александровна — медсестра дома социального обслуживания «Козульский», а Николай Витальевич работает на Кемчугской нефтеперекачивающей станции. Все члены семьи проявляют взаимное уважение, заботятся и поддерживают друг друга. У взрослых и детей много совместных увлечений. Они занимаются плаванием, зимой катаются на коньках и на лыжах, а летом совершают велопрогулки.

«Награждение двух семей Красноярского края медалями ордена “Родительская слава” — это важное событие, которое подчеркивает высокую ценность семьи и материнства. Четвериковы и Трофимовы наглядным примером вносят неоценимый вклад в будущее нашего края и всей страны. Именно на это нацелен нацпроект “Семья”. Многодетные родители — настоящие герои нашего времени, и это еще раз подтверждает правильность проводимой в Красноярском крае всесторонней работы по поддержке семей», — отметила министр социальной политики края Ирина Пастухова.

Напомним, медаль ордена «Родительская слава», как и орден «Родительская слава», относится к наградам высшего уровня. Ею награждаются родители (усыновители), воспитывающие или воспитавшие четырех и более детей. На момент вручения медали ордена младшему ребенку в многодетной семье должно быть не менее трех лет.

Награда вручается многодетной семье по ходатайству органов местного самоуправления по месту жительства семьи.