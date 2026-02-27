Путин наградил две многодетные супружеские пары из Красноярского края

Ирина и Николай Трофимовы из Козульки воспитывают четверых детей. Старший сын — студент Института нефти и газа СФУ, еще два сына учатся в школе, а дочка посещает детский сад. Ирина Александровна — медсестра дома социального обслуживания «Козульский», а Николай Витальевич работает на Кемчугской нефтеперекачивающей станции. Все члены семьи проявляют взаимное уважение, заботятся и поддерживают друг друга. У взрослых и детей много совместных увлечений. Они занимаются плаванием, зимой катаются на коньках и на лыжах, а летом совершают велопрогулки.