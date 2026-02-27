Ричмонд
Дотком написал Трампу письмо, призвав не бить по Ирану и объединиться с РФ

Основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Дотком написал письмо президенту США Трампу, где объяснил, почему ему важно не нападать на Иран и объединиться с Россией.

Источник: Аргументы и факты

Основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком написал в социальной сети X* письмо к президенту США Дональду Трампу, где объяснил, почему ему важно не нападать на Иран.

«Не нападайте на Иран. Вы станете президентом, но подавляющее большинство вас не полюбит. Если вы нападете на Иран, вы предадите своих сторонников MAGA (Make America Great Again, — прим. ред.), многие люди сожгли мосты, чтобы быть в вашей команде. Вы собираетесь плюнуть на их жертву. Пожалуйста, не делайте этого», — начал Дотком.

Затем он призвал не слушать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и «его марионеток». Дотком подчеркнул, что Израиль без американцев — ничто.

«Если Нетаньяху пригрозит, что Израиль в одиночку выступит против Ирана с ядерным оружием, выведите свои войска и скажите ему, что за каждую ядерную бомбу, которую Израиль использует, вы будете взимать с евреев штраф в размере 1 триллиона долларов», — объяснил он.

Дотком продолжил, что у Трампа есть шанс выиграть промежуточные выборы, если он не нападет на Иран и перестанет покрывать Израиль, если он сделает наоборот, то погубит себя вместе с Нетаньяху.

Кроме того, по словам Доткома, американскому лидеру надо объединиться с Россией, чтобы навести порядок в этом бардаке.

«С удовольствием поеду за вами в Россию, чтобы замять этот бардак. Я знаю, что смогу это сделать. С удовольствием помогу. Еще не поздно все изменить», — подытожил он.

Напомним, ранее Дотком раскрыл замысел разведки Великобритании MI-6 о передаче ядерного оружия киевскому режиму, а также об украинском политике Владимире Зеленском и после Украины в Британии Валерии Залужном.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

