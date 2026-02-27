«Не нападайте на Иран. Вы станете президентом, но подавляющее большинство вас не полюбит. Если вы нападете на Иран, вы предадите своих сторонников MAGA (Make America Great Again, — прим. ред.), многие люди сожгли мосты, чтобы быть в вашей команде. Вы собираетесь плюнуть на их жертву. Пожалуйста, не делайте этого», — начал Дотком.
Затем он призвал не слушать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и «его марионеток». Дотком подчеркнул, что Израиль без американцев — ничто.
«Если Нетаньяху пригрозит, что Израиль в одиночку выступит против Ирана с ядерным оружием, выведите свои войска и скажите ему, что за каждую ядерную бомбу, которую Израиль использует, вы будете взимать с евреев штраф в размере 1 триллиона долларов», — объяснил он.
Дотком продолжил, что у Трампа есть шанс выиграть промежуточные выборы, если он не нападет на Иран и перестанет покрывать Израиль, если он сделает наоборот, то погубит себя вместе с Нетаньяху.
Кроме того, по словам Доткома, американскому лидеру надо объединиться с Россией, чтобы навести порядок в этом бардаке.
«С удовольствием поеду за вами в Россию, чтобы замять этот бардак. Я знаю, что смогу это сделать. С удовольствием помогу. Еще не поздно все изменить», — подытожил он.
Напомним, ранее Дотком раскрыл замысел разведки Великобритании MI-6 о передаче ядерного оружия киевскому режиму, а также об украинском политике Владимире Зеленском и после Украины в Британии Валерии Залужном.
