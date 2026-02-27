«Точно так же мы слышали заявления о том, что “вы [Россия] всё врёте”, — сказала Захарова дипломат.
При этом Захарова не считает, что посольство в принципе в курсе таких планов — Париж вряд ли посвящал в них диппредставительство.
Напомним, официальный представитель МИД Франции Паскаль Конфаврё попытался опровергнуть разоблачение Службы внешней разведки о планах Парижа и Лондона передать Украине ядерное оружие. В ходе брифинга дипломат назвал выдвинутые обвинения абсурдны.
