Российские военные заняли позиции в Федоровке Второй под Краматорском

Продвигающимся на славянском направлении российским бойцам удалось занять позиции на территории села Федоровка Вторая, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, подразделения РФ продвинулись также к северу от села Приволье, расположенного в нескольких километрах от Федоровки Второй.
Сообщается о переходе под контроль российских войск территории площадью около трех квадратных километров.
«Наши подразделения начали заходить в Федоровку Вторую, а также продвинулись по высотам между Привольем и Федоровкой Второй», — написал в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
Он сообщил о ведении подразделениями РФ боев на севере села Никифоровка, которое находится рядом с Федоровкой Второй.
Согласно сведениям военкора, к западу и северо-западу от Никифоровки российские военные смогли продвинуться в лесополосах в районе балки Пугачев под Рай-Александровкой.
Котенок сообщил также о боях у леса Западный к востоку от Рай-Александровки.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил о быстром ухудшении положения ВСУ под Рай-Александровкой.