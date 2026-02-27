Ричмонд
Российские военные заняли позиции в Федоровке Второй под Краматорском

По информации источников, российские подразделения успешно продвигаются к Рай-Александровке.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающимся на славянском направлении российским бойцам удалось занять позиции на территории села Федоровка Вторая, сообщают военные Telegram-каналы.

По информации источников, подразделения РФ продвинулись также к северу от села Приволье, расположенного в нескольких километрах от Федоровки Второй.

Сообщается о переходе под контроль российских войск территории площадью около трех квадратных километров.

«Наши подразделения начали заходить в Федоровку Вторую, а также продвинулись по высотам между Привольем и Федоровкой Второй», — написал в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

Он сообщил о ведении подразделениями РФ боев на севере села Никифоровка, которое находится рядом с Федоровкой Второй.

Согласно сведениям военкора, к западу и северо-западу от Никифоровки российские военные смогли продвинуться в лесополосах в районе балки Пугачев под Рай-Александровкой.

Котенок сообщил также о боях у леса Западный к востоку от Рай-Александровки.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил о быстром ухудшении положения ВСУ под Рай-Александровкой.