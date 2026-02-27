Названы приборы, которые стоит выключать из розетки при выходе из дома

Расчеты проводились на примере частного дома в Подмосковье с газовой плитой, без домофона и без систем «умного дома», а также при условии, что хозяева отсутствуют по 12 часов в день.
«При расчёте берем среднеарифметическое значение потребляемой мощности. Телевизор в режиме ожидания потребляет 7,008 кВт.ч за год. Микроволновая печь с электронным управлением — 8,76 кВт.ч за год. Ноутбук — 12,045 кВт.ч за год. Зарядное устройство для телефона — 0,48 кВт.ч за год. Роутер — 37,23 кВт.ч за год. Стиральная машина с электронным таймером — 1,53 кВт.ч за год», — перечислили эксперты.
«Тариф на электроэнергию для сельской местности при однотарифном счетчике в 2026 году составляет 6,29 рубля за 1 кВт.ч. Перемножив и сложив все данные, получаем около 450 рублей экономии в год», — подсчитали они.
«Сумма не очень большая, но устройства всё-таки лучше отключать из соображений пожарной безопасности. Например, гроза может повредить электронную часть прибора, включенного в электрическую цепь, и привести к его возгоранию», — рассказали в «IEK GROUP».
«Также нужно учитывать, что блок питания любого электронного устройства в режиме ожидания продолжает функционировать. Его компоненты, особенно конденсаторы, постепенно “стареют”, — добавили там.
Там отметили, что проще всего выключать приборы посредством удлинителей с выключателем, оснащенным световым индикатором наличия питания. «Нажал кнопку, и со спокойной совестью — на работу», — заключили эксперты.