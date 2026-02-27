Названы приборы, которые стоит выключать из розетки при выходе из дома

«При расчёте берем среднеарифметическое значение потребляемой мощности. Телевизор в режиме ожидания потребляет 7,008 кВт.ч за год. Микроволновая печь с электронным управлением — 8,76 кВт.ч за год. Ноутбук — 12,045 кВт.ч за год. Зарядное устройство для телефона — 0,48 кВт.ч за год. Роутер — 37,23 кВт.ч за год. Стиральная машина с электронным таймером — 1,53 кВт.ч за год», — перечислили эксперты.