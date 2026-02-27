Ордаш: Польша может не пустить в страну граждан РФ даже с действующим шенгеном

Польские власти могут не пустить в страну российских граждан даже при наличии действующей шенгенской визы. Об этом в беседе с ТАСС сообщил временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш.
Дипломат напомнил, что в сентябре 2022 года польские власти закрыли въезд для многих категорий российских граждан, даже если у них есть действующая шенгенская виза, а через год ввели запрет на въезд в страну из-за пределов Шенгенской зоны зарегистрированных на территории РФ легковых автомобилей.
Ордаш также отметил препятствия, которые создаются для представителей российского гражданского общества, принимающих участие в мероприятиях, организуемых в Польше по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
В пример он привел октябрь 2025 года, когда Варшава «по соображениям безопасности» аннулировала визы представителям российских НПО, которые собирались принять участие в конференции по человеческому измерению.
Напомним, Эстония, Латвия, Литва, также как и Польша, запретили въезд россиянам. Свои действия они объяснили необходимостью «обеспечить безопасность».