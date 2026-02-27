Politico: Венгрия заблокирует санкции против РФ до выделения оборонного кредита

Теперь, как утверждают неназванные дипломаты, Венгрия намерена продолжать блокирование до тех пор, пока Еврокомиссия не одобрит заявку страны на получение средств по программе милитаризации ЕС SAFE. Речь идет о кредите в 16 млрд евро. При этом первый транш в размере 2,4 млрд евро пока не перечислен. Источники Politico утверждают, что в Брюсселе затягивают процесс, чтобы оказать давление на Будапешт. В самой Еврокомиссии блокировку отрицают.