Politico: Венгрия заблокирует санкции против РФ до выделения оборонного кредита

Венгрия может заблокировать 20-й пакет санкций Евросоюза против России до одобрения оборонного кредита на 16 млрд евро. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, Будапешт ранее наложил вето на новый санкционный пакет и отказался поддержать выделение Украине «военного кредита» ЕС на 90 млрд евро. Причиной называлась блокировка Киевом поставок нефти по трубопроводу «Дружба».
Теперь, как утверждают неназванные дипломаты, Венгрия намерена продолжать блокирование до тех пор, пока Еврокомиссия не одобрит заявку страны на получение средств по программе милитаризации ЕС SAFE. Речь идет о кредите в 16 млрд евро. При этом первый транш в размере 2,4 млрд евро пока не перечислен. Источники Politico утверждают, что в Брюсселе затягивают процесс, чтобы оказать давление на Будапешт. В самой Еврокомиссии блокировку отрицают.
Немногим ранее сообщалось, что решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заблокировать выделение Украине 90 млрд евро вызвало серьезный внутриполитический кризис в ЕС. По данным Politico, Будапешт пошел на этот шаг после отказа Киева возобновить прокачку нефти по «Дружбе». Поскольку страна расценила ситуацию как политический шантаж.