Вэнс оценил вероятность затяжной войны из-за удара США по Ирану

«Я действительно считаю, что мы должны избегать повторения ошибок прошлого. Я также считаю, что мы должны избегать повторения уроков прошлого. Только потому, что один президент провалил военный конфликт, это не значит, что мы никогда больше не сможем участвовать в военных конфликтах. Мы должны быть осторожны в этом вопросе, но я думаю, что президент проявляет осторожность», — пояснил вице-президент.