В Европе понадеялись на ядерный зонтик Франции

Ранее постоянный представитель США при Европейском союзе (ЕС) Эндрю Паздер заявил, что Вашингтон не планирует лишать Европу своего «ядерного зонтика». «У нас есть ядерный зонтик, который защищает Европу, он никуда не денется. И если бы он куда-то делся, то Европа не смогла бы его заместить», — сказал американский дипломат.