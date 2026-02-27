Экономику и восстановление Украины обсудили в Женеве

В Женеве прошла встреча украинской делегации с представителями США. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров в своем телеграм-канале.
По его словам, переговоры проходили в двух форматах. Сначала состоялась отдельная встреча с американской стороной. Затем прошли трехсторонние переговоры с участием Швейцарии.
Основной темой стали экономическая поддержка и восстановление Украины. Умеров заявил, что стороны проработали документ по этим вопросам, однако его содержание и возможные механизмы финансирования не раскрыл.
Ранее в конце января и начале февраля в Абу-Даби проходили закрытые контакты с участием представителей России, Украины и США. В конце февраля делегации США и Украины встретились в Женеве. Владимир Зеленский заявил, что следующая трехсторонняя встреча России, США и Украины может состояться в Абу-Даби в начале марта.
На этом фоне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил Зеленскому открытое письмо. Во Франции после этого заговорили о возможной реакции США. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в эфире своего YouTube-канала, что ситуация может повлиять на позицию президента США Дональда Трампа.
По мнению Филиппо, Будапешт демонстрирует готовность жестко отстаивать свою позицию и рассчитывает на поддержку со стороны Трампа. Он также отметил, что Орбан остается одним из противников ускоренного вступления Украины в Евросоюз, что усиливает напряженность в отношениях между Венгрией и Киевом.
Читайте также: «Птицы Мадьяра» атаковали макеты и отчитывались о пораженных целях.