Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономику и восстановление Украины обсудили в Женеве

В Женеве прошла встреча украинской делегации с представителями США.

В Женеве прошла встреча украинской делегации с представителями США. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров в своем телеграм-канале.

По его словам, переговоры проходили в двух форматах. Сначала состоялась отдельная встреча с американской стороной. Затем прошли трехсторонние переговоры с участием Швейцарии.

Основной темой стали экономическая поддержка и восстановление Украины. Умеров заявил, что стороны проработали документ по этим вопросам, однако его содержание и возможные механизмы финансирования не раскрыл.

Ранее в конце января и начале февраля в Абу-Даби проходили закрытые контакты с участием представителей России, Украины и США. В конце февраля делегации США и Украины встретились в Женеве. Владимир Зеленский заявил, что следующая трехсторонняя встреча России, США и Украины может состояться в Абу-Даби в начале марта.

На этом фоне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил Зеленскому открытое письмо. Во Франции после этого заговорили о возможной реакции США. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в эфире своего YouTube-канала, что ситуация может повлиять на позицию президента США Дональда Трампа.

По мнению Филиппо, Будапешт демонстрирует готовность жестко отстаивать свою позицию и рассчитывает на поддержку со стороны Трампа. Он также отметил, что Орбан остается одним из противников ускоренного вступления Украины в Евросоюз, что усиливает напряженность в отношениях между Венгрией и Киевом.

Читайте также: «Птицы Мадьяра» атаковали макеты и отчитывались о пораженных целях.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше