«Это просто космос!»: Минниханов посетил космодром «Восточный» в Амурской области

Раис Татарстана Рустам Минниханов находится в Амурской области с рабочим визитом. Вместе с губернатором региона Василием Орловым он посетил космодром «Восточный», о чем сообщил в канале в MAX.

Источник: max.ru/rustamminnikhanov

В ходе визита делегация осмотрела стартовые комплексы «Союз» и «Ангара», а также мобильную башню обслуживания. Как отметил Минниханов, с космодрома уже выполнен 21 пуск ракет-носителей, на целевые орбиты выведено более 300 космических аппаратов.

Раис Татарстана пожелал сотрудникам космодрома успехов в их ответственной и сложной работе, подчеркнув ее значимость для страны.

