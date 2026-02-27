Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«РВ»: войска РФ фактически выбили ВСУ из района сумского поселка Варачино

По информации источников, российские военные успешно продвигаются в район Варачина.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в Сумской области российские подразделения фактически взяли под контроль район поселка Варачино, сообщил в пятницу Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Восточнее Алексеевки и южнее Новониколаевки российские войска заняли ряд лесополос и фактически выбили ВСУ из района населенного пункта Варачино», — говорится в публикации.

Сообщается о продвижении подразделений РФ к югу от Варачина.

«Оперативная обстановка на сумском направлении для ВСУ стабильно ухудшается», — отмечается в сообщении.

Ранее появилась информация о прорыве российских войск к сумским селам Малая Корчаковка и Храповщина. Сообщалось также о ведении российскими военными боев на северо-востоке села Кондратовка, расположенного в 12 километрах от Варачина.

По словам военкора Юрия Котенка, продвижение подразделений РФ к рубежу обороны ВСУ Садки — Храповщина — Хотень привело к значительному ухудшению положения украинских боевиков на сумском направлении.