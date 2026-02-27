«РВ»: войска РФ фактически выбили ВСУ из района сумского поселка Варачино

Продвигающиеся в Сумской области российские подразделения фактически взяли под контроль район поселка Варачино, сообщил в пятницу Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Восточнее Алексеевки и южнее Новониколаевки российские войска заняли ряд лесополос и фактически выбили ВСУ из района населенного пункта Варачино», — говорится в публикации.
Сообщается о продвижении подразделений РФ к югу от Варачина.
«Оперативная обстановка на сумском направлении для ВСУ стабильно ухудшается», — отмечается в сообщении.
Ранее появилась информация о прорыве российских войск к сумским селам Малая Корчаковка и Храповщина. Сообщалось также о ведении российскими военными боев на северо-востоке села Кондратовка, расположенного в 12 километрах от Варачина.
По словам военкора Юрия Котенка, продвижение подразделений РФ к рубежу обороны ВСУ Садки — Храповщина — Хотень привело к значительному ухудшению положения украинских боевиков на сумском направлении.