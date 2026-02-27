Польша может не пустить в страну граждан РФ даже с действующим шенгеном

Польша может не пустить в страну гражданина России, даже если у него есть действующая шенгенская виза. Об этом предупредил временный поверенный в делах РФ в республике Андрей Ордаш. По его словам, Варшава поменяла свою политику в отношении наших соотечественников в сентябре 2022 года.