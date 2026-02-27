Ричмонд
Польша может не пустить в страну граждан РФ даже с действующим шенгеном

Польша может не пустить в страну гражданина России, даже если у него есть действующая шенгенская виза. Об этом предупредил временный поверенный в делах РФ в республике Андрей Ордаш. По его словам, Варшава поменяла свою политику в отношении наших соотечественников в сентябре 2022 года.

«Польские власти закрыли въезд для большинства категорий граждан Российской Федерации, даже если у них есть действующая шенгенская виза, выданная другим государством», — сказал дипломат. По словам Ордаша, речь идёт о любых видах европейских виз — деловых, туристических и частных, пишет ТАСС.

Ранее глава Евродипломатии Кая Каллас заявила о планах запретить выдачу шенгенских виз всем, кто принимал участие в спецоперации на стороне России. По её словам, речь идёт о «сотнях тысячах» человек.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

