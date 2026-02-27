Авиаудары и захват постов. Обострение между Афганистаном и Пакистаном

Министерство обороны Афганистана объявило о завершении ответной военной операции против пакистанских вооруженных сил, проведенной накануне вечером.
ТАСС собрал основное об обострении ситуации.
Боестолкновения и авиаудары
- Вечером 26 февраля на пакистано-афганской границе начались бои.
- В Кабуле заявили, что начали военную операцию в ответ на авиаудары Пакистана и захватили 15 пограничных постов.
- Исламабад сообщил об уничтожении афганских укреплений и техники в ходе ответных действий.
- Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что ВВС страны поразили несколько военных объектов на территории Афганистана, в том числе в столичном регионе.
- В интервью телеканалу PTV глава ведомства заявил, что в результате авиаударов были поражены ключевые объекты афганских сил в Кабуле, Кандагаре и Пактии.
- В частности, по его словам, было уничтожено несколько штабов бригад и корпусов, склады с боеприпасами и пункты материально-технического обеспечения.
- В заявлении отмечается, что она стала ответом на «нарушение территориальной целостности Афганистана и гибель женщин и детей» в результате действий пакистанских военных.
- По данным министерства, 26 февраля в 20:00 по местному времени (18:30 мск) подразделения афганских сил начали наступление в восточном и юго-восточном направлениях вдоль границы с Пакистаном (линии Дюранда), включая провинции Пактика, Пактия, Хост, Нангархар, Кунар и Нуристан.
- По данным Минобороны, в ходе боестолкновений, продолжавшихся четыре часа, афганским силам удалось захватить 2 пакистанские военные базы и 19 постов, еще 4 погранпоста были оставлены пакистанскими военнослужащими.
- Самолеты Военно-воздушных сил Пакистана патрулируют небо над афганской провинцией Кандагар после нанесения авиаударов по военным объектам на территории соседней страны. Об этом сообщил телеканал PTV со ссылкой на источники.
Потери
- В Исламабаде сообщили, что в ходе действий пакистанских вооруженных сил погибли по меньшей мере 133 афганских военнослужащих, более 200 получили ранения, также были уничтожены порядка 80 единиц боевой техники Афганистана.
- В афганском Минобороны заявили о гибели 55 пакистанских военных, захвате нескольких пленных и техники, включая танк, легкое и тяжелое вооружение.
- Афганская сторона также сообщила о потери 8 своих бойцов, еще 11 получили ранения.
- Кроме того, 13 мирных жителей были ранены в результате ракетного удара Пакистана по лагерю беженцев в провинции Нангархар.
Заявление министра обороны Пакистана
- Асиф заявил, что теперь его страна и правительство талибов в Афганистане находятся в состоянии неприкрытого вооруженного противостояния.
- Он обвинил Кабул в «превращении Афганистана в колонию Индии», поощрении и экспорте терроризма и притеснении населения.
Причины обострения
- 22 февраля Министерство информации и телерадиовещания Пакистана сообщило о нанесении точечных ударов по позициям боевиков «Техрик-и-Талибан Пакистан» и филиала террористической группировки «Исламское государство» в Афганистане — «Вилаят Хорасан» (обе организации запрещены в РФ).
- Как отметили в ведомстве, операция была проведена в ответ на недавние теракты в Пакистане, в том числе взрыв в мечети в Исламабаде.
- Власти Афганистана сообщили о гибели десятков мирных жителей в результате атаки Пакистана, которую они назвали «актом провокации».
- В Кабуле заявили, что оставляют за собой право решительно ответить на «нарушение территориальной целостности» страны.
