Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умеров рассказал, как прошла встреча делегаций США и Украины в Женеве

Умеров: делегации США и Украины провели встречу с представителями Швейцарии.

Источник: Комсомольская правда

В Женеве состоялась встреча украинской делегации с представителями США, в которой также приняли участие официальные лица Швейцарии. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в своем Telegram-канале.

По словам Умерова, переговоры прошли в двух форматах: двусторонняя встреча с американской стороной, а затем трехсторонняя — с участием представителей Швейцарии. Основное внимание участники уделили вопросам экономической поддержки и разработке долгосрочных механизмов помощи для Киева.

Кроме того, стороны детально проработали документ, касающийся восстановления Украины, однако чиновник не стал раскрывать конкретное содержание бумаги и детали обсуждаемых механизмов.

Ранее стало известно, что очередной раунд переговоров между американскими и украинскими представителями в Женеве продлился около четырех часов. В ходе встречи стороны обсуждали экономические вопросы и возможные гарантии безопасности.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше