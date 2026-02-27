Умеров рассказал, как прошла встреча делегаций США и Украины в Женеве

В Женеве состоялась встреча украинской делегации с представителями США, в которой также приняли участие официальные лица Швейцарии. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в своем Telegram-канале.
По словам Умерова, переговоры прошли в двух форматах: двусторонняя встреча с американской стороной, а затем трехсторонняя — с участием представителей Швейцарии. Основное внимание участники уделили вопросам экономической поддержки и разработке долгосрочных механизмов помощи для Киева.
Кроме того, стороны детально проработали документ, касающийся восстановления Украины, однако чиновник не стал раскрывать конкретное содержание бумаги и детали обсуждаемых механизмов.
Ранее стало известно, что очередной раунд переговоров между американскими и украинскими представителями в Женеве продлился около четырех часов. В ходе встречи стороны обсуждали экономические вопросы и возможные гарантии безопасности.