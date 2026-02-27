Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил предусмотреть возможность продажи лекарств через «Почту России»

В России разрешат продавать лекарства в отделениях «Почты России».

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть возможность продажи лекарств через «Почту России». Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 21 января 2026 года. Документ опубликован на сайте нормативных актов.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство собирается выделить 5 миллиардов рублей на программу обновления отделений связи.

Ранее Путин поручил правительству рассмотреть вопрос цифровой трансформации «Почты России» для дальнейшего обеспечения «возможности получения населением и организациями качественных каналов для обмена информацией, товарами и услугами на всей территории РФ».