Путин поручил завершить восстановление тепло- и электросетей в регионах до марта

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, Минэнерго России совместно с региональными властями должно:
• В кратчайшие сроки завершить мероприятия по восстановлению работы систем теплоснабжения.
• Обеспечить стабильное функционирование электросетей.
• Отчитаться о проделанной работе не позднее марта текущего года.
Поручение направлено на минимизацию рисков аварийных ситуаций и обеспечение бесперебойной подачи ресурсов потребителям в зимний и переходный периоды. Контроль за исполнением возложен на профильное ведомство и глав регионов.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Белгородской области были зафиксированы серьёзные повреждения энергетической инфраструктуры. Из-за этой атаки в некоторых районах города пропал свет.
