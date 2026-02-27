Ричмонд
Путин поручил завершить восстановление тепло- и электросетей в регионах до марта

Глава государства Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства, прошедшего в конце января. Одной из приоритетных задач стало оперативное приведение в порядок систем жизнеобеспечения в субъектах страны.

Источник: Life.ru

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, Минэнерго России совместно с региональными властями должно:

• В кратчайшие сроки завершить мероприятия по восстановлению работы систем теплоснабжения.

• Обеспечить стабильное функционирование электросетей.

• Отчитаться о проделанной работе не позднее марта текущего года.

Поручение направлено на минимизацию рисков аварийных ситуаций и обеспечение бесперебойной подачи ресурсов потребителям в зимний и переходный периоды. Контроль за исполнением возложен на профильное ведомство и глав регионов.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Белгородской области были зафиксированы серьёзные повреждения энергетической инфраструктуры. Из-за этой атаки в некоторых районах города пропал свет.

