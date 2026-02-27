Сообщения западных СМИ о том, что вошедшие в состав украинской делегации на переговорах глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* и глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия смогут уступить по территориальному вопросу, являются простыми спекуляциями. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Думаю, что все это спекуляции и не более того. Весь киевский режим является марионеточным режимом… Может быть, какие-то там мизерные разногласия есть, но в целом они все подчиняются своим хозяевам», — сказал он в интервью ТАСС.
Напомним, в Кремле неоднократно сообщали об исторической связи Донбасса с Российской Федерацией. Президент России Владимир Путин отметил, что Донбасс всегда был и остается российской землей.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал обеспечение безопасности людей в Донбассе основной целью специальной военной операции. Он также заявил, что Россия выступает за политико-дипломатическое урегулирование украинского конфликта, требуя от Киева уважения воли Донбасса и Новороссии воссоединиться с РФ.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.