Путин поручил провести мониторинг назначения детских пособий многодетным семьям

С рядом поручений глава государства выступил по итогам совещания с членами Правительства РФ. Оно состоялось 21 января 2026 года. Так, российский лидер поручил провести мониторинг того, как назначаются детские пособия многодетным семьям. Одним из ответственных за исполнение поручения является премьер-министр России Михаил Мишустин.