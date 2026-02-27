Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил провести мониторинг назначения детских пособий многодетным семьям

Путин выступил с рядом поручений по итогам заседания с членами Правительства РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин поручил провести мониторинг назначения детских пособий многодетным семьям. Об этом сообщает Кремль. Информация опубликована на официальном сайте.

С рядом поручений глава государства выступил по итогам совещания с членами Правительства РФ. Оно состоялось 21 января 2026 года. Так, российский лидер поручил провести мониторинг того, как назначаются детские пособия многодетным семьям. Одним из ответственных за исполнение поручения является премьер-министр России Михаил Мишустин.