Путин поручил включить онлайн-сервисы для диабетиков в белые списки

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ до 1 апреля включить в «белые списки» специальные интернет-сервисы, которые необходимы для работы систем мониторинга уровня сахара у людей с диабетом. Это говорится в перечне поручений главы государства о итогам совещания с кабмином, опубликованном на сайте Кремля.
Речь идет о приложениях и платформах, куда стекаются данные с датчиков пациентов (систем непрерывного мониторинга глюкозы). В документе уточняется, что в перечень социально значимых ресурсов должны попасть сервисы, работающие с базами данных на территории России.
Это требование касается хранения и обработки персональных данных граждан. Поручение адресовано премьер-министру Михаилу Мишустину и директору ФСБ Александру Бортникову.
Напомним, что в начале февраля Минцифры РФ расширило перечень сервисов, доступных на территории страны в условиях ограничений мобильного интернета. Тогда в «белый список» вошли несколько банков и служб доставки.