Путин поручил ввести переходный период для МСП для выбора налогового режима

Президент России Владимир Путин поручил ввести в 2026 году для малого бизнеса переходный период для выбора оптимального налогового режима. Соответствующее поручение дано по итогам совещания с членами правительства. Документ опубликован на сайте нормативных документов.
Отмечается, что это должно касаться и микропредприятий, которым также должно предоставляться право формирования и представления налоговой отчетности в упрощенном порядке.
В конце прошлого года Путин заявил, что решение о временном уходе от льготирования индивидуальных предпринимателей и переходе на новую систему налогообложения не должно навредить бизнесу.