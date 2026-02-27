Лебедев: в Одесской области нанесен удар по складам с западным вооружением

В Одесской области нанесены удары по складам с западным вооружением в районе Черноморска, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он уточнил, что целями точечных ударов стали объекты противника на территории Черноморска и в его окрестностях, в том числе в районе порта.
«Судя по отчетам очевидцев, прилеты были направлены как на портовые склады с недавно выгруженным западным вооружением, так и на здания, где размещались подразделения НГУ, задействованные в охране порта», — написал Лебедев.
Он сообщил о вторичной детонации, зафиксированной на попавших под удар объектах. Информации о потерях противника в результате ударов нет.
Ранее стало известно о серии взрывов, прогремевших на территории Одесской области в ночь на пятницу на фоне воздушной тревоги. Сирены включали также в Харьковской области. Сообщалось о взрыве в Харькове.
Напомним, накануне стало известно о нанесении ракетного удара по базе ВСУ в Одесской области, с которой запускали дальнобойные дроны.