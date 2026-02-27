Кишинев отменит налоговые льготы для Приднестровья и создаст фонд реинтеграции

КИШИНЕВ, 27 фев — Sputnik. Кишинев начнет поэтапную отмену налоговых и таможенных льгот, которыми пользуются экономические агенты левобережья Днестра, а из освобожденных от этого средств создаст специальный фонд для экономической реинтеграции Приднестровья. Об этом сообщил вице-премьер Валерий Киверь перед встречей с главой приднестровского внешнеполитического ведомства Виталием Игнатьевым.
«Для стимулирования процесса реинтеграции создается фонд конвергенции. Процесс подготовки законодательных актов на завершающей стадии. Мы надеемся, что до середины марта этот закон будет принят. В дальнейшем правительство будет работать над созданием механизма имплементации. Предполагается, что эти средства будут направлены на социальные и инфраструктурные проекты на левом берегу Днестра», — сказал Киверь.
Помимо средств, которые поступят в фонд от отмененных таможенных льгот, будут привлечены деньги и от зарубежных доноров, уточнил вице-премьер.
По словам спикера парламента Игоря Гросу, законопроект о создании фонда конвергенции будет зарегистрирован в парламенте.
«Мы начнем постепенно отменять те льготы, которыми левый берег Днестра пользовался с 2000 года. Например, освобождение от пошлин при импорте товаров — не обязательно самых необходимых, но, к примеру, алкоголя. Они пользуются этими преимуществами с 2000 года. Также будут постепенно отменены и другие льготы — налоговые, таможенные», — заявил спикер.
В частности, проект предусматривает перенаправление сбора за энергоэффективность, взимаемого с каждого литра бензина и дизельного топлива. Речь идет о 16−18 банах с литра, которые предлагается направлять в новый фонд.
«Мы будем медленно, но уверенно сближать оба берега», — подчеркнул Гросу.
По мнению депутата от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) Раду Мариана, реализация этих мер принесет в государственный бюджет дополнительные доходы, оцениваемые примерно в 3,3 миллиарда леев в год, а фонд должен начать функционировать уже в августе этого года.
«Мы хотим, чтобы жители Приднестровского региона были частью процесса модернизации, который проходит Республика Молдова, а также стремимся обеспечить справедливость для деловых людей, уплату налогов и конкурентоспособность продукции», — заявил депутат.
Напомним, в четверг состоялась первая ха почти полтора года встреча политпредставителей Кишинева и Тирасполя. На ней стороны договорились о продолжении диалога. Следующее заседание в формате «1+1», предварительно, состоится через месяц.