В районе Запорожской АЭС введён локальный режим тишины

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил о введении локального режима тишины в районе Запорожской АЭС. Особый режим начал действовать сегодня, 27 февраля, с 07:00 по московскому времени для обеспечения безопасности ремонтных бригад, работающих на объектах энергетической инфраструктуры.

Источник: Life.ru

Специалисты приступили к масштабным восстановительным работам на открытом распределительном устройстве Запорожской ТЭС и критически важной линии электропередачи «Ферросплавная». Эти объекты получили серьёзные повреждения в результате обстрелов, зафиксированных ещё 10 февраля.

По словам главы госкорпорации, процесс восстановления поврежденных мощностей является технологически сложным и займет не менее недели. Введение режима тишины стало необходимым условием для допуска инженерных групп к объектам и проведения технических манипуляций в безопасных условиях.

Завершение ремонта позволит стабилизировать схему энергоснабжения самой атомной станции и повысить общую надежность энергетического узла. В настоящий момент ситуация на ЗАЭС остается под контролем российских специалистов, работа ведётся в тесном взаимодействии со всеми службами безопасности.

Лихачёв ранее также сообщал, что ситуация в Энергодаре, городе-спутнике Запорожской АЭС, продолжает ухудшаться: городскую инфраструктуру и социальные объекты почти ежедневно обстреливают Вооружённые силы Украины. Глава «Росатома» подчеркнул, что подобные инциденты создают серьёзную угрозу для жителей города и образовательных учреждений.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

