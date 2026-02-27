В районе Запорожской АЭС введён локальный режим тишины

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил о введении локального режима тишины в районе Запорожской АЭС. Особый режим начал действовать сегодня, 27 февраля, с 07:00 по московскому времени для обеспечения безопасности ремонтных бригад, работающих на объектах энергетической инфраструктуры.