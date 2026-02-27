В районе Запорожской АЭС введён локальный режим тишины

Специалисты приступили к масштабным восстановительным работам на открытом распределительном устройстве Запорожской ТЭС и критически важной линии электропередачи «Ферросплавная». Эти объекты получили серьёзные повреждения в результате обстрелов, зафиксированных ещё 10 февраля.
По словам главы госкорпорации, процесс восстановления поврежденных мощностей является технологически сложным и займет не менее недели. Введение режима тишины стало необходимым условием для допуска инженерных групп к объектам и проведения технических манипуляций в безопасных условиях.
Завершение ремонта позволит стабилизировать схему энергоснабжения самой атомной станции и повысить общую надежность энергетического узла. В настоящий момент ситуация на ЗАЭС остается под контролем российских специалистов, работа ведётся в тесном взаимодействии со всеми службами безопасности.
Лихачёв ранее также сообщал, что ситуация в Энергодаре, городе-спутнике Запорожской АЭС, продолжает ухудшаться: городскую инфраструктуру и социальные объекты почти ежедневно обстреливают Вооружённые силы Украины. Глава «Росатома» подчеркнул, что подобные инциденты создают серьёзную угрозу для жителей города и образовательных учреждений.
