ФСБ задержала мужчину в Луганске, корректирующего удары ВСУ

В управлении ФСБ по Луганской Народной Республике рассказали, что пресекли деятельность гражданина России, который собирал сведения военного характера. Как выяснили следователи, житель Луганска сознательно пошел на сотрудничество с вооруженными формированиями Украины. Он передавал представителям украинских спецслужб точные данные о том, где именно дислоцируются подразделения российской армии на территории республики.