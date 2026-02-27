ФСБ задержала мужчину в Луганске, корректирующего удары ВСУ

В Луганске сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который работал на украинские спецслужбы. Мужчина собирал и передавал противнику координаты российских военных объектов, по которым впоследствии наносились удары. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В управлении ФСБ по Луганской Народной Республике рассказали, что пресекли деятельность гражданина России, который собирал сведения военного характера. Как выяснили следователи, житель Луганска сознательно пошел на сотрудничество с вооруженными формированиями Украины. Он передавал представителям украинских спецслужб точные данные о том, где именно дислоцируются подразделения российской армии на территории республики.
Похожий случай произошел накануне в Запорожской области. Там правоохранители задержали 32-летнего жителя Приазовского района по подозрению в шпионаже в пользу СБУ. Мужчина также собирал информацию о расположении и перемещениях российских военных и боевой техники.
Задержанный житель Запорожской области уже дал признательные показания. Он рассказал, что сам вышел на связь с куратором из Службы безопасности Украины через один из иностранных интернет-мессенджеров.