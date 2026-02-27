Министр обороны Пакистана Асиф заявил о начале открытой войны с Афганистаном

По данным телеканала Al Jazeera, стороны сообщают о значительных потерях и продолжении боевых действий. Министерство обороны Афганистана сообщило, что ~в ходе операций через линию Дюранда были убиты 55 пакистанских военнослужащих, а афганские силы установили контроль над двумя позициями и 19 контрольно-пропускными пунктами~. При этом, по данным ведомства, в столкновениях погибли восемь афганских военных, еще 11 получили ранения. Кроме того, 13 мирных жителей пострадали в результате ракетного удара по лагерю беженцев в провинции Нангархар.