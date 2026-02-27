Китай ответил на требования США присоединиться к переговорам по разоружению

«Ядерные силы Китая находятся на совершенно другом уровне в сравнении с силами США и России. Требовать от Китая участвовать в так называемых трехсторонних переговорах по ядерному разоружению между Китаем, США и Россией на данном этапе несправедливо, нерационально и невыполнимо», — заявила Мао Нин на просьбу РИА Новости прокомментировать заявление Рубио.