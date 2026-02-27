Зеленский признался, что считает себя плохим отцом

Президент отметил, что высокая нагрузка и ответственность негативно сказываются на его семейной жизни. По его словам, из-за государственных обязанностей он вынужден жертвовать временем, которое мог бы проводить с детьми, что отражается на отношениях в семье.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская владеют почти 600 тысячами долларов наличными и более 500 тысяч долларов на банковских счетах. Средства хранятся в нескольких валютах — гривнах, долларах и евро, часть депозитов находится в иностранных банках, в том числе в банке в Цюрихе (Швейцария).
