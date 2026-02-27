Назначен новый глава Миндортранса Челябинской области: биография Ксензова

Назначен новый министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Им стал Андрей Ксензов, который с 17 марта 2025 года трудился первым заместителем министра.
Ксензов родился 17 мая 1966 года в Новосибирске. В 1987 году окончил Новосибирское высшее военно-политическое училище им. 60-летия Великого Октября, в 1999 году — Сибирскую Академию госслужбы.
Трудовую деятельность начал в родном Новосибирске в 1989 году инструктором, заведующим отделом Калининского РК КПСС, проработав до 1991 года.
С 1991 по 2015 год работал в том числе первым заместителем главы администрации Калининского района, начальником Главного управления благоустройства и озеленения, начальником Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, первым заместителем мэра Новосибирска, заместителем губернатора Новосибирской области.
С 2015 по 2017 год был начальником Новосибирского метрополитена, по 2020-й — начальником Управления дорожного хозяйства Государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым, заместителем министра транспорта Республики Крым.
С декабря 2021 года занимал должность заместителя главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту. (Биография с официального сайта министерства).