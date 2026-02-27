Ричмонд
Путин поручил включить в «белые списки» сервисы для измерения глюкозы в крови

Президент России Владимир Путин поручил включить в «белые списки» сервисы для отслеживания уровня глюкозы в крови. Это вошло в перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства 21 января. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

Источник: Life.ru

«Правительству Российской Федерации совместно с ФСБ России обеспечить включение в перечень социально значимых сервисов, доступ к которым предоставляется в период приостановления оказания услуг подвижной радиотелефонной связи, сервисов, необходимых для работы систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови», — говорится в списке. Глава государства ожидает доклад по задаче до 1 апреля 2026 года.

Ранее Минцифры обновило «белые списки». В перечень таких сайтов вошли ресурсы некоторых российских банков и сервисы доставки.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

