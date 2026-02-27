Путин поручил включить в «белые списки» сервисы для измерения глюкозы в крови

«Правительству Российской Федерации совместно с ФСБ России обеспечить включение в перечень социально значимых сервисов, доступ к которым предоставляется в период приостановления оказания услуг подвижной радиотелефонной связи, сервисов, необходимых для работы систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови», — говорится в списке. Глава государства ожидает доклад по задаче до 1 апреля 2026 года.
Ранее Минцифры обновило «белые списки». В перечень таких сайтов вошли ресурсы некоторых российских банков и сервисы доставки.
