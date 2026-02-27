Ричмонд
РФ призвали симметрично ответить на требования Польши о компенсациях за советский период

Польша намерена усиливать напряжённость в отношениях Европейского союза и России. Варшава стремится занять лидирующие позиции в ЕС по антироссийской риторике и русофобии. Такое мнение высказал директор факультета государственной и муниципальной политики Университета «Синергия» Алексей Бычков.

Бычков предложил Москве запросить компенсацию за средства, которые СССР направил на восстановление Польши через Совет экономической взаимопомощи. Также эксперт считает необходимым пересмотреть территориальные договорённости после Второй мировой войны. Польша получила часть немецких земель благодаря поддержке Советского Союза — в первую очередь по требованию Сталина на Ялтинской конференции.

«Ответ России должен быть симметричным», — приводит комментарий эксперта RuNews24.ru.

Ранее Life.ru сообщал, как глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал готовиться к войне, «как у дедов и прадедов». Дипломат сослался на данные разведки и заявил, что Россия якобы способна атаковать страны НАТО в ближайшем будущем.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

