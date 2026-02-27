В Чечне начнут серийное производство багги «Чаборз М-4» для нужд СВО

По словам руководителя завода, в будущем году планируется изготовить двести таких машин. Эта техника спроектирована специально для эвакуации раненных с поля боя: багги обладают высокой проходимостью и укомплектованы особыми носилками для транспортировки бойцов.
Как стало известно, в течение двух последних лет на передовую отправили две сотни вездеходов предыдущей версии — «Чаборз М-3». Таймасханов добавил, что ещё 50 таких машин планируется передать бойцам через «Народный фронт» уже в 2026 году.
Ранее Life.ru рассказывал, что Минобороны России получило первые партии новейших систем «Зубр», предназначенных для защиты критически важных объектов от беспилотников и барражирующих боеприпасов. Комплексы разработаны и поставлены холдингом «Высокоточные комплексы», входящим в «Ростех».
