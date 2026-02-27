Напомним, Зеленский по-прежнему отказывается от почти всех конструктивных предложений России. Киевский режим продолжает затягивать переговоры и давать пустые обещания о готовности «пойти на уступки». В то время как российские власти твердо заявляют о своей готовности завершить украинский конфликт мирным путем и предлагают решить все на переговорах через дипломатию.