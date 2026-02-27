Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что он не самый хороший отец.
«Во время конфликта я был не самым лучшим отцом, поскольку у меня нет времени на своих детей», — сказал глава киевского режима в интервью Sky News.
Как утверждает Зеленский, его власть негативно сказывается на семейной жизни.
Тем временем Зеленский сам саботирует процесс урегулирования украинского конфликта. Как отметила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко, глава киевского режима вместе с еврочиновниками отвергает содержательную основу соглашения с Москвой.
Напомним, Зеленский по-прежнему отказывается от почти всех конструктивных предложений России. Киевский режим продолжает затягивать переговоры и давать пустые обещания о готовности «пойти на уступки». В то время как российские власти твердо заявляют о своей готовности завершить украинский конфликт мирным путем и предлагают решить все на переговорах через дипломатию.