Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский признал, что он плохой отец

Зеленский заявил, что его власть негативно сказывается на семейной жизни.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что он не самый хороший отец.

«Во время конфликта я был не самым лучшим отцом, поскольку у меня нет времени на своих детей», — сказал глава киевского режима в интервью Sky News.

Как утверждает Зеленский, его власть негативно сказывается на семейной жизни.

Тем временем Зеленский сам саботирует процесс урегулирования украинского конфликта. Как отметила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко, глава киевского режима вместе с еврочиновниками отвергает содержательную основу соглашения с Москвой.

Напомним, Зеленский по-прежнему отказывается от почти всех конструктивных предложений России. Киевский режим продолжает затягивать переговоры и давать пустые обещания о готовности «пойти на уступки». В то время как российские власти твердо заявляют о своей готовности завершить украинский конфликт мирным путем и предлагают решить все на переговорах через дипломатию.

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше